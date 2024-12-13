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Вбила кухонним ножем власного чоловіка: жительку Лозової «посадили»

Суспільство 14:12   13.12.2024
Вікторія Яковенко
Вбила кухонним ножем власного чоловіка: жительку Лозової «посадили»

39-річна мешканка міста Лозова на Харківщині отримала вирок за вбивство свого чоловіка.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, йдеться про події 19 серпня. Тоді в одному з будинків у Лозовій зібралась компанія з трьох осіб, щоб «розслабитися», вживаючи алкогольні напої — подружжя прийшло в гості до своєї знайомої. Під час вечірки між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

«Обвинувачена схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події», – розповіли правоохоронці.

У суді фігурантка визнала вину частково, додали у прокуратурі. Вона зазначила, що її чоловік постійно зловживав алкоголем, а в той вечір намагався переконати її купити ще пляшку горілки, однак жінка відмовилась. Тож чоловік вдарив її кулаком і замахнувся, щоб вдарити ще раз. Вона схопила перше, що трапилось їй під руку — цим предметом виявився ніж, однак, за словами жінки, вона цього не усвідомлювала.

Її визнали винною за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ). Жінка проведе у тюрмі вісім років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 14:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річна мешканка міста Лозова на Харківщині отримала вирок за вбивство свого чоловіка.".