Вбила кухонним ножем власного чоловіка: жительку Лозової «посадили»
39-річна мешканка міста Лозова на Харківщині отримала вирок за вбивство свого чоловіка.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, йдеться про події 19 серпня. Тоді в одному з будинків у Лозовій зібралась компанія з трьох осіб, щоб «розслабитися», вживаючи алкогольні напої — подружжя прийшло в гості до своєї знайомої. Під час вечірки між чоловіком і жінкою виник конфлікт.
«Обвинувачена схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події», – розповіли правоохоронці.
У суді фігурантка визнала вину частково, додали у прокуратурі. Вона зазначила, що її чоловік постійно зловживав алкоголем, а в той вечір намагався переконати її купити ще пляшку горілки, однак жінка відмовилась. Тож чоловік вдарив її кулаком і замахнувся, щоб вдарити ще раз. Вона схопила перше, що трапилось їй під руку — цим предметом виявився ніж, однак, за словами жінки, вона цього не усвідомлювала.
Її визнали винною за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ). Жінка проведе у тюрмі вісім років.
Читайте також: Хотів тільки налякати: дев’ять років тюрми отримав чоловік за вбивство вітчима
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Лозовая, нож, приговор, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вбила кухонним ножем власного чоловіка: жительку Лозової «посадили»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 14:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річна мешканка міста Лозова на Харківщині отримала вирок за вбивство свого чоловіка.".