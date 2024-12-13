Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Убила кухонным ножом собственного мужа: жительницу Лозовой «посадили»

Общество 14:12   13.12.2024
Виктория Яковенко
Убила кухонным ножом собственного мужа: жительницу Лозовой «посадили» Фото: id-legalgroup.com

39-летняя жительница города Лозовая на Харьковщине получила приговор за убийство своего мужа.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, речь идет о событиях 19 августа. Тогда в одном из домов в Лозовой собралась компания из трех человек, чтобы «расслабиться», употребляя алкогольные напитки — супруги пришли в гости к своей знакомой. Во время вечеринки между мужчиной и женщиной возник конфликт.

«Обвиняемая схватила кухонный нож и ударила им своего мужа в живот. От полученного ранения потерпевший погиб на месте», — рассказали правоохранители.

В суде фигурантка признала вину частично, добавили в прокуратуре. Она отметила, что ее муж постоянно злоупотреблял алкоголем, а в тот вечер пытался убедить ее купить еще бутылку водки, однако женщина отказалась. Мужчина ударил ее кулаком и замахнулся, чтобы ударить еще раз. Она схватила первое, что попалось ей под руку – этим предметом оказался нож, однако, по словам женщины, она этого не осознавала.

Ее признали виновной по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ). Женщина проведет в тюрьме восемь лет.

Читайте также: Хотел только напугать: девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство отчима

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
12.12.2024, 13:19
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
13.12.2024, 14:33
«Ночь была очень тревожной» — Терехов о последствиях удара по Харькову
«Ночь была очень тревожной» — Терехов о последствиях удара по Харькову
13.12.2024, 12:45
График отключения света ужесточили: РФ атаковала Украину более 90 ракетами
График отключения света ужесточили: РФ атаковала Украину более 90 ракетами
13.12.2024, 12:05
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
12.12.2024, 19:42
Шесть трамваев получил Харьков от Чехии (фото)
Шесть трамваев получил Харьков от Чехии (фото)
13.12.2024, 14:27

Новости по теме:

20:31
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
10:47
В этом году Лозовая останется без новогодней елки, поставят лишь фотозону
16:39
В городе на Харьковщине поступило сообщение о заминировании мэрии
10:03
Действуют от имени начальника Лозовской РВА: как мошенники выманивают деньги
22:12
«Глубокий кризис с теплоснабжением»: мэр города на Харьковщине бъет тревогу

Вы читали новость: «Убила кухонным ножом собственного мужа: жительницу Лозовой «посадили»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летняя жительница города Лозовая на Харьковщине получила приговор за убийство своего мужа.".