Убила кухонным ножом собственного мужа: жительницу Лозовой «посадили»
39-летняя жительница города Лозовая на Харьковщине получила приговор за убийство своего мужа.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, речь идет о событиях 19 августа. Тогда в одном из домов в Лозовой собралась компания из трех человек, чтобы «расслабиться», употребляя алкогольные напитки — супруги пришли в гости к своей знакомой. Во время вечеринки между мужчиной и женщиной возник конфликт.
«Обвиняемая схватила кухонный нож и ударила им своего мужа в живот. От полученного ранения потерпевший погиб на месте», — рассказали правоохранители.
В суде фигурантка признала вину частично, добавили в прокуратуре. Она отметила, что ее муж постоянно злоупотреблял алкоголем, а в тот вечер пытался убедить ее купить еще бутылку водки, однако женщина отказалась. Мужчина ударил ее кулаком и замахнулся, чтобы ударить еще раз. Она схватила первое, что попалось ей под руку – этим предметом оказался нож, однако, по словам женщины, она этого не осознавала.
Ее признали виновной по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ). Женщина проведет в тюрьме восемь лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Лозовая, нож, приговор, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летняя жительница города Лозовая на Харьковщине получила приговор за убийство своего мужа.".