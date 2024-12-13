Убила кухонным ножом собственного мужа: жительницу Лозовой «посадили»

39-летняя жительница города Лозовая на Харьковщине получила приговор за убийство своего мужа.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, речь идет о событиях 19 августа. Тогда в одном из домов в Лозовой собралась компания из трех человек, чтобы «расслабиться», употребляя алкогольные напитки — супруги пришли в гости к своей знакомой. Во время вечеринки между мужчиной и женщиной возник конфликт.

«Обвиняемая схватила кухонный нож и ударила им своего мужа в живот. От полученного ранения потерпевший погиб на месте», — рассказали правоохранители.

В суде фигурантка признала вину частично, добавили в прокуратуре. Она отметила, что ее муж постоянно злоупотреблял алкоголем, а в тот вечер пытался убедить ее купить еще бутылку водки, однако женщина отказалась. Мужчина ударил ее кулаком и замахнулся, чтобы ударить еще раз. Она схватила первое, что попалось ей под руку – этим предметом оказался нож, однако, по словам женщины, она этого не осознавала.

Ее признали виновной по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ). Женщина проведет в тюрьме восемь лет.