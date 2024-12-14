Live
  • Сб 14.12.2024
  • Харків  -5°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

ФАБ вдарив по Боровій на Харківщині: постраждав приватний будинок (фото)

Події 19:57   14.12.2024
Вікторія Яковенко
ФАБ вдарив по Боровій на Харківщині: постраждав приватний будинок (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

14 грудня близько 16:50 ЗС РФ, попередньо ФАБ з УМПК, вдарили по селищу Борова.

Внаслідок влучання пошкоджений приватний будинок та господарча споруда. Постраждалих немає, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Читайте також: Росіяни двічі атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ФАБ вдарив по Боровій на Харківщині: постраждав приватний будинок (фото)
ФАБ вдарив по Боровій на Харківщині: постраждав приватний будинок (фото)
14.12.2024, 19:57
Побив знайомого через ревнощі до ексдружини: харків’янин отримав підозру
Побив знайомого через ревнощі до ексдружини: харків’янин отримав підозру
14.12.2024, 19:46
Буде повторна експертиза: жителі дому на Метробудівників говорили з Тереховим
Буде повторна експертиза: жителі дому на Метробудівників говорили з Тереховим
14.12.2024, 19:22
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
12.12.2024, 19:42
У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП
У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП
13.12.2024, 15:33
На Харківщині – понад 42 тис. учасників бойових дій: які пільги й допомога
На Харківщині – понад 42 тис. учасників бойових дій: які пільги й допомога
14.12.2024, 18:25

Новини за темою:

16:22
Три роки тюрми отримала колишня чиновниця з Борової на Харківщині
09:07
Примусова евакуація дітей із сім’ями з Борової на Харківщині завершена
15:19
Успіхи ЗС РФ у напрямку на Борову на мапах перебільшені – офіцер НГУ
17:55
Евакуація з Борівської громади на Харківщині: кого вивезуть примусово
13:02
З Борової мають вивезти усіх жителів: яка допомога на них чекає в Харкові

Ви читали новину: «ФАБ вдарив по Боровій на Харківщині: постраждав приватний будинок (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 19:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 грудня близько 16:50 ЗС РФ, попередньо ФАБ з УМПК, вдарили по селищу Борова.".