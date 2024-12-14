ФАБ вдарив по Боровій на Харківщині: постраждав приватний будинок (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
14 грудня близько 16:50 ЗС РФ, попередньо ФАБ з УМПК, вдарили по селищу Борова.
Внаслідок влучання пошкоджений приватний будинок та господарча споруда. Постраждалих немає, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, поліція, удар, ФАБ;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 19:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 грудня близько 16:50 ЗС РФ, попередньо ФАБ з УМПК, вдарили по селищу Борова.".