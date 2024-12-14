ФАБ вдарив по Боровій на Харківщині: постраждав приватний будинок (фото)

14 грудня близько 16:50 ЗС РФ, попередньо ФАБ з УМПК, вдарили по селищу Борова.

Внаслідок влучання пошкоджений приватний будинок та господарча споруда. Постраждалих немає, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.