Росіяни двічі атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Зокрема, росіяни намагалися просунутись в районі Лозової.
За даними Генштабу, загалом станом на 16:00 на різних ділянках фронту в Україні сталися 166 боїв.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".