Росіяни двічі атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Зокрема, росіяни намагалися просунутись в районі Лозової.

За даними Генштабу, загалом станом на 16:00 на різних ділянках фронту в Україні сталися 166 боїв.