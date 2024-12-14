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Росіяни двічі атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:20   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни двічі атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Зокрема, росіяни намагалися просунутись в районі Лозової.

За даними Генштабу, загалом станом на 16:00 на різних ділянках фронту в Україні сталися 166 боїв.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".