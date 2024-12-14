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Россияне дважды атаковали на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:20   14.12.2024
Виктория Яковенко
Россияне дважды атаковали на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

В частности, россияне пытались продвинуться в районе Лозовой.

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 на разных участках фронта в Украине произошло 166 боев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".