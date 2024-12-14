Россияне дважды атаковали на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

В частности, россияне пытались продвинуться в районе Лозовой.

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 на разных участках фронта в Украине произошло 166 боев.