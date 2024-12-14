События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)
МГ «Объектив» подготовила обзор главных событий на фронте в Харьковской области за неделю.
Планы и возможности россиян в Харьковской области оценили представители Вооруженных сил Украины
По данным ВСУ, кратчайшее расстояние от Харькова до позиций россиян на севере области – в направлении Глубокого. Командир батальона «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил, что этот рубеж вместе с его бригадой защищает «Хартия». Россиян удается не только сдерживать, но и выбивать подальше от города.
Оккупанты «плывут» — как россияне пытаются преодолеть реку Оскол
На Купянщине продолжаются попытки «победить» Оскол. После уничтожения плацдарма у Новомлынска, враг не оставил своих намерений. Для форсирования Оксола в ход идут разные плавсредства, в том числе – резиновые лодки, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин. Доплывшие до противоположного берега пытаются там спрятаться. Поэтому Силам Обороны приходится «вылавливать» одиноких пловцов. Не дает покоя оккупантам и река Волчья в Волчанске.
В Харьковской области заметили бойцов российского «Африканского корпуса»
Командир взвода БпАК 92-й ОШБр с позывным «Котя» рассказал, что в Харьковской области наблюдают за группой «Африканского корпуса». Защитник отметил, что бойцы более подготовлены: они готовы к неблагоприятным погодным условиям и тяжелым условиям ведения боевых действий. Поэтому у украинских воинов есть «определенные сюрпризы» от такого врага.
Белгородцы начали о чем-то договариваться
О постепенном прозрении жителей Белгородщины свидетельствует перехват ГУР. Украинские разведчики опубликовали эпизод разговора гражданки, осознающей, что «СВО» пошла не по плану.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: война, фронт, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» подготовила обзор главных событий на фронте в Харьковской области за неделю.".