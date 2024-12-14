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События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)

Репортаж 15:11   14.12.2024
Виктория Яковенко
События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео) Фото: ОТГВ «Харьков»

МГ «Объектив» подготовила обзор главных событий на фронте в Харьковской области за неделю.

Планы и возможности россиян в Харьковской области оценили представители Вооруженных сил Украины

По данным ВСУ, кратчайшее расстояние от Харькова до позиций россиян на севере области – в направлении Глубокого. Командир батальона «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил, что этот рубеж вместе с его бригадой защищает «Хартия». Россиян удается не только сдерживать, но и выбивать подальше от города.

Оккупанты «плывут» — как россияне пытаются преодолеть реку Оскол

На Купянщине продолжаются попытки «победить» Оскол. После уничтожения плацдарма у Новомлынска, враг не оставил своих намерений. Для форсирования Оксола в ход идут разные плавсредства, в том числе – резиновые лодки, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин. Доплывшие до противоположного берега пытаются там спрятаться. Поэтому Силам Обороны приходится «вылавливать» одиноких пловцов. Не дает покоя оккупантам и река Волчья в Волчанске.

В Харьковской области заметили бойцов российского «Африканского корпуса»

Командир взвода БпАК 92-й ОШБр с позывным «Котя» рассказал, что в Харьковской области наблюдают за группой «Африканского корпуса». Защитник отметил, что бойцы более подготовлены: они готовы к неблагоприятным погодным условиям и тяжелым условиям ведения боевых действий. Поэтому у украинских воинов есть «определенные сюрпризы» от такого врага.

Белгородцы начали о чем-то договариваться

О постепенном прозрении жителей Белгородщины свидетельствует перехват ГУР. Украинские разведчики опубликовали эпизод разговора гражданки, осознающей, что «СВО» пошла не по плану.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» подготовила обзор главных событий на фронте в Харьковской области за неделю.".