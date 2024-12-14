Події фронту на Харківщині за тиждень – огляд МГ «Об’єктив» (відео)

МГ «Об’єктив» підготувала огляд головних подій на фронті в Харківській області за тиждень.

Плани та можливості росіян на Харківщині оцінили представники Збройних сил України

Наразі, за даними ЗСУ, найкоротша відстань від Харкова до позицій росіян на півночі області – в напрямку Глибокого. Командир батальйону «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомив, що цей рубіж разом із його бригадою захищає «Хартія». Росіян вдається не тільки стримувати, але й вибивати подалі від міста.

Окупанти «пливуть» – як росіяни намагаються подолати річку Оскіл

На Куп’янщині тривають спроби «перемогти» Оскіл. Після знищення плацдарму біля Новомлинська, ворог не полишив своїх намірів. Для форсування Оксолу в хід ідуть різні плавзасоби, в тому числі – гумові човни, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Ті, хто доплив до протилежного берега, намагаються там заховатися. Тож Силам оборони доводиться «виловлювати» поодиноких плавців. Не дає спокою окупантам і річка Вовча у Вовчанську.

На Харківщині помітили бійців російського «Африканського корпусу»

Командир взводу БпАК 92-ї ОШБр з позивним «Котя» розповів, що на Харківщині спостерігають за групою «Африканського корпусу». Захисник відзначив, що ці бійці більш підготовлені: вони готові до несприятливих погодних умов та важких умов ведення бойових дій. Тому українські воїни мають «певні сюрпризи» від такого ворога.

Бєлгородці почали про щось здогадуватись

Про поступове прозріння жителів Бєлгородщини свідчить перехоплення ГУР. Українські розвідники опублікували епізод розмови цивільної громадянки, яка усвідомлює, що «СВО» пішла не за планом.