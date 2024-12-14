ФАБ ударил по Боровой на Харьковщине: пострадал частный дом (фото)

14 декабря около 16:50 ВС РФ, предварительно ФАБ из УМПК, ударили по поселку Боровая.

В результате попадания поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших нет, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.