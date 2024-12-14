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ФАБ ударил по Боровой на Харьковщине: пострадал частный дом (фото)

Происшествия 19:57   14.12.2024
Виктория Яковенко
ФАБ ударил по Боровой на Харьковщине: пострадал частный дом (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

14 декабря около 16:50 ВС РФ, предварительно ФАБ из УМПК, ударили по поселку Боровая.

В результате попадания поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших нет, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 19:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря около 16:50 ВС РФ, предварительно ФАБ из УМПК, ударили по поселку Боровая.".