Скажений кіт покусав власників у Харківському районі – запроваджений карантин

У селі Гурине Люботинської громади Харківської області, а також у прилеглих лісах та полях з 18 грудня ввели карантин через сказ у домашнього кота.

Місцева мешканка 12 грудня помітила, що її улюбленець став агресивним і вкусив її та її чоловіка. Жінка звернулась до державної ветлікарні, і того ж дня кота ізолювали. Але 15-го числа він помер, і в лабораторії був підтверджений діагноз “сказ”, інформують у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

У власниці кота є ще два собаки та кішка, які могли контактувати з хворою твариною, тому їх терміново вакцинували.

Фахівці нагадують, що сказ – це небезпечна інфекційна хвороба тварин і людей, найдієвішим способом боротьби з якою є вакцинація. Нехтування щепленням улюбленців може призвести до їхньої загибелі та водночас стати загрозою для здоров’я власників.