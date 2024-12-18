Скажений кіт покусав власників у Харківському районі – запроваджений карантин
У селі Гурине Люботинської громади Харківської області, а також у прилеглих лісах та полях з 18 грудня ввели карантин через сказ у домашнього кота.
Місцева мешканка 12 грудня помітила, що її улюбленець став агресивним і вкусив її та її чоловіка. Жінка звернулась до державної ветлікарні, і того ж дня кота ізолювали. Але 15-го числа він помер, і в лабораторії був підтверджений діагноз “сказ”, інформують у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
У власниці кота є ще два собаки та кішка, які могли контактувати з хворою твариною, тому їх терміново вакцинували.
Фахівці нагадують, що сказ – це небезпечна інфекційна хвороба тварин і людей, найдієвішим способом боротьби з якою є вакцинація. Нехтування щепленням улюбленців може призвести до їхньої загибелі та водночас стати загрозою для здоров’я власників.
Читайте також: Від сказу померли троє на Харківщині, покусані 2700 людей
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: бешенство, кот, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скажений кіт покусав власників у Харківському районі – запроваджений карантин»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 17:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Гурине Люботинської громади Харківської області, а також у прилеглих лісах та полях з 18 грудня ввели карантин через сказ у домашнього кота.".