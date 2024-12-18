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Скажений кіт покусав власників у Харківському районі – запроваджений карантин

Події 17:31   18.12.2024
Олена Нагорна
Скажений кіт покусав власників у Харківському районі – запроваджений карантин Фото: zsv3207/GettyImages

У селі Гурине Люботинської громади Харківської області, а також у прилеглих лісах та полях з 18 грудня ввели карантин через сказ у домашнього кота.

Місцева мешканка 12 грудня помітила, що її улюбленець став агресивним і вкусив її та її чоловіка. Жінка звернулась до державної ветлікарні, і того ж дня кота ізолювали. Але 15-го числа він помер, і в лабораторії був підтверджений діагноз “сказ”, інформують у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

У власниці кота є ще два собаки та кішка, які могли контактувати з хворою твариною, тому їх терміново вакцинували.

Фахівці нагадують, що сказ – це небезпечна інфекційна хвороба тварин і людей, найдієвішим способом боротьби з якою є вакцинація. Нехтування щепленням улюбленців може призвести до їхньої загибелі та водночас стати загрозою для здоров’я власників.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 17:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Гурине Люботинської громади Харківської області, а також у прилеглих лісах та полях з 18 грудня ввели карантин через сказ у домашнього кота.".