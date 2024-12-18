Бешеный кот покусал владельцев в Харьковском районе — введен карантин

В селе Гурино Люботинской громады Харьковской области, а также в близлежащих лесах и полях с 18 декабря ввели карантин из-за случая бешенства у домашнего кота.

Местная жительница 12 декабря заметила, что ее любимец стал агрессивным. Кот укусил ее и ее мужа. Женщина обратилась в государственную ветбольницу, и в тот же день животное изолировали. 15-го числа кот умер, и в лаборатории был подтвержден диагноз «бешенство», информируют в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

У владелицы кота есть еще две собаки и кошка, которые могли контактировать с больным животным, поэтому их срочно вакцинировали.

Специалисты напоминают, что бешенство — это опасная инфекционная болезнь животных и людей, самым действенным способом борьбы с которой является вакцинация. Пренебрежение ею может привести к гибели питомцев и одновременно стать угрозой для здоровья владельцев.