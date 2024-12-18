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Бешеный кот покусал владельцев в Харьковском районе — введен карантин

Происшествия 17:31   18.12.2024
Елена Нагорная
Бешеный кот покусал владельцев в Харьковском районе — введен карантин Фото: zsv3207/GettyImages

В селе Гурино Люботинской громады Харьковской области, а также в близлежащих лесах и полях с 18 декабря ввели карантин из-за случая бешенства у домашнего кота.

Местная жительница 12 декабря заметила, что ее любимец стал агрессивным. Кот укусил ее и ее мужа. Женщина обратилась в государственную ветбольницу, и в тот же день животное изолировали. 15-го числа кот умер, и в лаборатории был подтвержден диагноз «бешенство», информируют в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

У владелицы кота есть еще две собаки и кошка, которые могли контактировать с больным животным, поэтому их срочно вакцинировали.

Специалисты напоминают, что бешенство — это опасная инфекционная болезнь животных и людей, самым действенным способом борьбы с которой является вакцинация. Пренебрежение ею может привести к гибели питомцев и одновременно стать угрозой для здоровья владельцев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 17:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Гурино Люботинской громады Харьковской области, а также в близлежащих лесах и полях с 18 декабря ввели карантин из-за случая бешенства у домашнего кота.".