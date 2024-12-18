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Вночі в Богодухівському районі горіла будівля через удари РФ – дані від ДСНС

Події 07:52   18.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі в Богодухівському районі горіла будівля через удари РФ – дані від ДСНС

Про загоряння, які рятувальникам довелося ліквідувати протягом доби, поінформували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одна з пожеж виникла ближче до опівночі після ворожого обстрілу росіян.

Близько 23:25 війська РФ обстріляли селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 м кв. Жертв та постраждалих немає“, – уточнили у ДСНС.

Усього за добу рятувальники загасили у регіоні чотири пожежі. Крім того, додали у ДСНС, піротехніки знайшли та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів на Харківщині.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загоряння, які рятувальникам довелося ліквідувати протягом доби, поінформували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".