Вночі в Богодухівському районі горіла будівля через удари РФ – дані від ДСНС

Про загоряння, які рятувальникам довелося ліквідувати протягом доби, поінформували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одна з пожеж виникла ближче до опівночі після ворожого обстрілу росіян.

“Близько 23:25 війська РФ обстріляли селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 м кв. Жертв та постраждалих немає“, – уточнили у ДСНС.

Усього за добу рятувальники загасили у регіоні чотири пожежі. Крім того, додали у ДСНС, піротехніки знайшли та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів на Харківщині.