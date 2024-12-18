Вночі в Богодухівському районі горіла будівля через удари РФ – дані від ДСНС
Про загоряння, які рятувальникам довелося ліквідувати протягом доби, поінформували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Одна з пожеж виникла ближче до опівночі після ворожого обстрілу росіян.
“Близько 23:25 війська РФ обстріляли селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 м кв. Жертв та постраждалих немає“, – уточнили у ДСНС.
Усього за добу рятувальники загасили у регіоні чотири пожежі. Крім того, додали у ДСНС, піротехніки знайшли та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів на Харківщині.
Читайте також: Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «Шахедами» та із РСЗВ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, обстріли, пожежа, спасатели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі в Богодухівському районі горіла будівля через удари РФ – дані від ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 07:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загоряння, які рятувальникам довелося ліквідувати протягом доби, поінформували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".