Ночью в Богодуховском районе горело здание из-за ударов РФ – данные от ГСЧС

О возгораниях, которые спасателям пришлось ликвидировать в течение суток, проинформировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один из пожаров возник ближе к полуночи после вражеского обстрела россиян.

«Около 23:25 войска РФ обстреляли поселок Золочев Богодуховского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы крыши здания на площади 30 м кв. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели потушили в регионе четыре пожара. Кроме того, добавили в ГСЧС, пиротехники нашли и обезвредили 75 единиц взрывоопасных предметов на Харьковщине.