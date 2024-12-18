Ночью в Богодуховском районе горело здание из-за ударов РФ – данные от ГСЧС
О возгораниях, которые спасателям пришлось ликвидировать в течение суток, проинформировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Один из пожаров возник ближе к полуночи после вражеского обстрела россиян.
«Около 23:25 войска РФ обстреляли поселок Золочев Богодуховского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы крыши здания на площади 30 м кв. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.
Всего за сутки спасатели потушили в регионе четыре пожара. Кроме того, добавили в ГСЧС, пиротехники нашли и обезвредили 75 единиц взрывоопасных предметов на Харьковщине.
Читайте также: Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью в Богодуховском районе горело здание из-за ударов РФ – данные от ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 07:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возгораниях, которые спасателям пришлось ликвидировать в течение суток, проинформировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".