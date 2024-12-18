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Ночью в Богодуховском районе горело здание из-за ударов РФ – данные от ГСЧС

Происшествия 07:52   18.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Богодуховском районе горело здание из-за ударов РФ – данные от ГСЧС

О возгораниях, которые спасателям пришлось ликвидировать в течение суток, проинформировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один из пожаров возник ближе к полуночи после вражеского обстрела россиян.

«Около 23:25 войска РФ обстреляли поселок Золочев Богодуховского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы крыши здания на площади 30 м кв. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели потушили в регионе четыре пожара. Кроме того, добавили в ГСЧС, пиротехники нашли и обезвредили 75 единиц взрывоопасных предметов на Харьковщине.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 07:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возгораниях, которые спасателям пришлось ликвидировать в течение суток, проинформировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".