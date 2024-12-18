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Закатували до смерті жителя Ізюма: трьох окупантів судитимуть заочно

Суспільство 13:48   18.12.2024
Вікторія Яковенко
Закатували до смерті жителя Ізюма: трьох окупантів судитимуть заочно Фото: Харківська обласна прокуратура

15 років тюрми або довічне ув’язнення «світить» трьом окупантам, які, за даними слідства, вбили 57-річного цивільного чоловіка на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігуранти – військовослужбовець в/ч №61899 27-ої окремої мотострілкової бригади, а також двоє бойовиків «лнр».

Правоохоронці встановили, що під час окупації Ізюма вони знущались з цивільного населення. У травні 2022 року вони затримали 57-річного чоловіка за проукраїнську позицію.

«Окупанти приїхали на двох автомобілях до його помешкання. Вони силою затягнули чоловіка до авто, звʼязавши руки та вдягнувши мішок на голову. Фігуранти били затриманого, катували, намагаючись отримати інформацію про відомі йому місця дислокації ЗСУ та техніки. Від нанесених ударів чоловік помер», – зазначили у прокуратурі.

Місцеві поховали чоловіка під номером 311 на місці масового захоронення в Ізюмі. Наразі фігуранти перебувають у розшуку. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ в редакції 2022 року).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 13:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років тюрми або довічне ув’язнення «світить» трьом окупантам, які, за даними слідства, вбили 57-річного цивільного чоловіка на Харківщині.".