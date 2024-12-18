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Замучили до смерти жителя Изюма: троих оккупантов будут судить заочно

Общество 13:48   18.12.2024
Виктория Яковенко
Замучили до смерти жителя Изюма: троих оккупантов будут судить заочно Фото: Харьковская областная прокуратура

15 лет тюрьмы или пожизненное заключение «светит» трем оккупантам, которые, по данным следствия, убили 57-летнего гражданского мужчину на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигуранты – военнослужащий в/ч №61899 27-й отдельной мотострелковой бригады, а также двое боевиков «ЛНР».

Правоохранители установили, что во время оккупации Изюма они издевались над гражданским населением. В мае 2022 года они задержали 57-летнего мужчину за проукраинскую позицию.

«Оккупанты приехали на двух автомобилях в его дом. Они силой затащили мужчину в автомобиль, связав руки и надев мешок на голову. Фигуранты избивали задержанного, пытали, пытаясь получить информацию об известных ему местах дислокации ВСУ и техники. От нанесенных ударов мужчина погиб», — отметили в прокуратуре.

Местные похоронили мужчину под номером 311 на месте массового захоронения в Изюме. Сейчас фигуранты находятся в розыске. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ в редакции 2022 года).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы или пожизненное заключение «светит» трем оккупантам, которые, по данным следствия, убили 57-летнего гражданского мужчину на Харьковщине.".