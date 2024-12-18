Замучили до смерти жителя Изюма: троих оккупантов будут судить заочно
15 лет тюрьмы или пожизненное заключение «светит» трем оккупантам, которые, по данным следствия, убили 57-летнего гражданского мужчину на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигуранты – военнослужащий в/ч №61899 27-й отдельной мотострелковой бригады, а также двое боевиков «ЛНР».
Правоохранители установили, что во время оккупации Изюма они издевались над гражданским населением. В мае 2022 года они задержали 57-летнего мужчину за проукраинскую позицию.
«Оккупанты приехали на двух автомобилях в его дом. Они силой затащили мужчину в автомобиль, связав руки и надев мешок на голову. Фигуранты избивали задержанного, пытали, пытаясь получить информацию об известных ему местах дислокации ВСУ и техники. От нанесенных ударов мужчина погиб», — отметили в прокуратуре.
Местные похоронили мужчину под номером 311 на месте массового захоронения в Изюме. Сейчас фигуранты находятся в розыске. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ в редакции 2022 года).
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы или пожизненное заключение «светит» трем оккупантам, которые, по данным следствия, убили 57-летнего гражданского мужчину на Харьковщине.".