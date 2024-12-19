Потрібні машиністи: Харківський метрополітен запрошує на навчання

Технічна школа КП “Харківський метрополітен” запрошує на навчання професії “Машиніст електропоїзда”.

Зарахування в групу проводиться за результатами співбесіди, інформує пресслужба підземки.

Записатися на співбесіду можна, подавши заявку на електронну пошту n.nekrasova@metro.kharkiv.ua, за телефонами: 730-31-70; 730-31-69; (067) 574-14-73 (з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45) або ж на офіційній сторінці підприємства у фейсбуці.

У заявці необхідно вказати: ПІБ, дату народження, освіту, контактний телефон та адресу проживання. Люди, які пройшли співбесіду, направляються на медкомісію. Після її успішного проходження запрошують на навчання.

Вимоги до кандидатів:

– вік не менше 18 років;

– повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта; вища (технічна) освіта;

– стан здоров’я відповідно до вимог за професією «Машиніст електропоїзда» (наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 року № 240, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року № 246).