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Потрібні машиністи: Харківський метрополітен запрошує на навчання

Суспільство 19:23   19.12.2024
Олена Нагорна
Потрібні машиністи: Харківський метрополітен запрошує на навчання Фото: КП “Харківський метрополітен”

Технічна школа КП “Харківський метрополітен” запрошує на навчання професії “Машиніст електропоїзда”.

Зарахування в групу проводиться за результатами співбесіди, інформує пресслужба підземки.

Записатися на співбесіду можна, подавши заявку на електронну пошту n.nekrasova@metro.kharkiv.ua, за телефонами: 730-31-70; 730-31-69; (067) 574-14-73 (з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45) або ж на офіційній сторінці підприємства у фейсбуці.

У заявці необхідно вказати: ПІБ, дату народження, освіту, контактний телефон та адресу проживання. Люди, які пройшли співбесіду, направляються на медкомісію. Після її успішного проходження запрошують на навчання.

Вимоги до кандидатів:
– вік не менше 18 років;
– повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта; вища (технічна) освіта;
– стан здоров’я відповідно до вимог за професією «Машиніст електропоїзда» (наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 року № 240, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року № 246).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 19:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Технічна школа КП “Харківський метрополітен” запрошує на навчання професії “Машиніст електропоїзда”.".