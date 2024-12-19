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Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 18 до 60 тисяч гривень

Суспільство 14:44   19.12.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 18 до 60 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 19 грудня у Харківській області актуальні 2353 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря-анестезіолога із зарплатою 60 тисяч гривень. Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата матиме 30 тисяч, а машиніст крана – 26 тисяч.

Розробник програмного забезпечення зароблятиме 25 тисяч гривень, асистент ерготерапевта – 24990, інженер-технолог – 24950, зоотехнік – 22 тисячі, поліцейський (за спеціалізаціями) – 19500, юрист – 18800, а оператор поштового зв’язку – 18 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 18 до 60 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 19 грудня у Харківській області актуальні 2353 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".