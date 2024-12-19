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Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 60 тысяч гривен

Общество 14:44   19.12.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 60 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 19 декабря в Харьковской области актуальны 2353 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача-анестезиолога с зарплатой в 60 тысяч гривен. Оператор покрасочно-сушильной линии и агрегата будет иметь 30 тысяч, а машинист крана – 26 тысяч.

Разработчик программного обеспечения будет зарабатывать 25 тысяч гривен, ассистент эрготерапевта – 24 990, инженер-технолог – 24 950, зоотехник – 22 тысячи, полицейский (по специализациям) – 19 500, юрист – 18 800, а оператор почтовой связи – 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 декабря в Харьковской области актуальны 2353 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".