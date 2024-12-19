Требуются машинисты: Харьковский метрополитен приглашает на обучение

Техническая школа КП «Харьковский метрополитен» приглашает на обучение профессии «Машинист электропоезда».

Зачисление в группу проводится по результатам собеседования, информирует пресс-служба подземки.

Записаться на собеседование можно, подав заявку на электронную почту n.nekrasova@metro.kharkiv.ua, по телефонам: 730-31-70; 730-31-69; (067) 574-14-73 (с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45) или же на официальной странице предприятия в Facebook.

В заявке необходимо указать: ФИО, дату рождения, образование, контактный телефон и адрес проживания. Люди, которые прошли собеседование, направляются на медкомиссию. После ее успешного прохождения приглашают на обучение.

Требования к кандидатам:

— возраст не менее 18 лет;

— полное общее среднее образование, профессиональное (профессионально-техническое) образование; высшее (техническое) образование;

— состояние здоровья в соответствии с требованиями по профессии «Машинист электропоезда» (приказ Министерства транспорта и связи Украины от 29.04.2010 г. № 240, приказ Министерства здравоохранения Украины от 21.05.2007 г. № 246).