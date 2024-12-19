Запобігти зриву опалювального сезону: Зеленський звернувся до Офісу президента

Виконком Лозівської міськради Харківської області звернувся до Офісу президента України з підтримкою ініціативи щодо заборони арештів рахунків підприємств теплокомуненерго через борги за енергоносії під час воєнного стану.

Як йдеться у зверненні, яке опублікував мер Лозової Сергій Зеленський, зараз у найскладнішому фінансовому становищі опинилися комунальні підприємства «Теплоенерго» та «Тепловодосервіс».

«Сьогодні у надскладному стані перебуває саме КП “Теплоенерrо”, яке протягом опалювальних сезонів забезпечує теплопостачанням 325 багатоквартирних будинків, де проживають 20465 абонентів, 17 навчальних закладів та 12 дитячих садків, 11 закладів медицини та шість закладів культури. Вироблення теплової енергії здійснюється 16 котельнями та однією топковою. Також споживачами теплової енергії є численна кількість вимушених переселенців з міст, що зазнали руйнувань під час воєнних дій, яких Лозівська громада забезпечує житлом», – розповіли у мерії.

У зверненні зазначається, що викликає занепокоєння можливість КП платити за використані енергоресурси: газ, електрику, воду та їхнє транспортування.

Так, протягом п’яти опалювальних сезонів підприємства надають послуги населенню за економічно необґрунтованими тарифами без отримання від держави визначеної законодавством гарантії – компенсації різниці в тарифах. Крім того, лише 35% коштів, сплачених споживачами за опалення, спрямовується на потреби виробників теплової енергії. Цей відсоток не забезпечує покриття теплогенерувальним підприємствам витрат на зарплати, податки, електроенергію, її транспортування та розподіл, транспортування газу, а також утримання об’єктів і мереж теплопостачання.

“Вказані чинники призвели до вкрай негативних наслідків, коли за відсутності коштів комунальними підприємствами громади не виконуються зобов’язання перед контрагентами своєчасно та в повному обсязі, зростають борги. Наслідками стягнення заборгованостей в судовому порядку та подальшого примусового виконання судових рішень стане повне блокування роботи підприємств через арешти рахунків та майна. Під загрозою залишення без опалення буде населення міста обласного значення, об’єкти соціальної, освітньої та медичної сфер”, – говориться у зверненні.

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України 17 грудня віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба висловив думку про необхідність внесення змін до нормативних актів щодо заборони арештів рахунків підприємств теплокомуненерго під час воєнного стану.

Відео: Сергій Зеленський/телеграм

“Даним листом ми висловлюємо свою підтримку та наголошуємо на необхідності впровадження таких заходів. Сподіваємось на ваше сприяння у вирішенні даної ситуації, щоб не допустити зриву опалювального сезону 2024/2025 років в цей особливо важкий для країни час”, – підсумували в мерії.

Нагадаємо, мер Лозової Сергій Зеленський раніше вирішив звільнитися. У коментарі «Суспільному» він пояснив: не може розв’язувати проблеми громади. Зокрема – ті, що виникли через борги КП «Теплоенерго». На сесії міськради 19 грудня депутати не підтримали рішення Зеленського скласти повноваження.