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Не допустить срыва отопительного сезона: Зеленский обратился в Офис президента

Политика 22:15   19.12.2024
Елена Нагорная
Не допустить срыва отопительного сезона: Зеленский обратился в Офис президента Фото: nov-rada.gov.ua

Исполком Лозовского горсовета Харьковской области обратился к Офису президента Украины с поддержкой инициативы о запрете арестов счетов предприятий теплокоммунэнерго из-за долгов за энергоносители во время военного положения.

Как говорится в обращении, которое опубликовал мэр Лозовой Сергей Зеленский, сейчас в сложнейшем финансовом положении оказались коммунальные предприятия «Теплоэнерго» и «Тепловодосервис».

«Сегодня в сверхсложном состоянии находится именно КП «Теплоенерго», которое обеспечивает теплоснабжением 325 многоквартирных домов, где проживают 20465 абонентов, 17 учебных заведений и 12 детсадов, 11 учреждений медицины и шесть учреждений культуры. Выработка тепловой энергии осуществляется 16 котельными и одной топочной. Также потребителями тепловой энергии является многочисленное количество вынужденных переселенцев из городов, подвергшихся разрушениям во время военных действий, которых Лозовская громада обеспечивает жильем», — рассказали в мэрии.

В обращении значится, что вызывает беспокойство возможность КП платить за использованные энергоресурсы: газ, электричество, воду и их транспортировку.

Так, в течение пяти отопительных сезонов предприятия предоставляют услуги населению по экономически необоснованным тарифам без получения от государства определенной законодательством гарантии — компенсации разницы в тарифах. Кроме того, только 35% средств, уплаченных потребителями за отопление, направляется на нужды производителей тепловой энергии. Этот процент не обеспечивает покрытие расходов предприятий на зарплаты, налоги, электроэнергию, ее транспортировку и распределение, транспортировку газа, а также на содержание объектов и сетей теплоснабжения.

«Указанные факторы привели к крайне негативным последствиям, когда при отсутствии средств коммунальными предприятиями громады не выполняются обязательства перед контрагентами своевременно и в полном объеме, растут долги. Последствиями взыскания задолженностей в судебном порядке и дальнейшего принудительного исполнения судебных решений станет полное блокирование работы предприятий через аресты счетов и имущества. Под угрозой оставления без отопления будет население города областного значения, объекты социальной, образовательной и медицинской сфер», — говорится в обращении.

На заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины 17 декабря вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба высказал мнение о необходимости внесения изменений в нормативные акты о запрете арестов счетов предприятий теплокоммунэнерго во время военного положения.

Видео: Сергей Зеленский/Telegram

«Данным письмом мы выражаем свою поддержку и подчеркиваем необходимость внедрения таких мер. Надеемся на ваше содействие в решении данной ситуации, чтобы не допустить срыва отопительного сезона 2024/2025 годов в это особенно тяжелое для страны время», — подытожили в мэрии.

Напомним, мэр Лозовой Сергей Зеленский ранее решил уволиться. В комментарии «Суспільному» он объяснил: не может решать проблемы громады, в частности возникшие из-за долгов КП «Теплоэнерго». На сессии горсовета 19 декабря депутаты не поддержали решение Зеленского сложить полномочия.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 22:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполком Лозовского горсовета обратился к Офису президента с поддержкой инициативы о запрете арестов счетов предприятий теплокоммунэнерго за долги".