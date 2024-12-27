НАРами били росіяни по Харківщині: де штурмував ворог, розповіли у Генштабі

Сьогодні на Харківському напрямку окупанти двічі штурмували у районі Вовчанська, бій триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Ворожа авіація вдарила некерованими авіаційними ракетами по Ветеринарному та Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки штурмової авіації, двічі активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, бої ще тривають, додали у Генштабі.

Крім цього, від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, такі як Порозок, Семенівка, Тимофіївка, Великий Прикіл та Тур’я, з РСЗВ ворог вдарив по Великій Писарівці.