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НАРами били россияне по Харьковщине: где штурмовал враг, рассказали в Генштабе

Фронт 16:50   27.12.2024
Виктория Яковенко
НАРами били россияне по Харьковщине: где штурмовал враг, рассказали в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня на Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали в районе Волчанска, бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Вражеская авиация ударила неуправляемыми авиационными ракетами по Ветеринарному и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении противник при поддержке штурмовой авиации дважды активно шел на позиции украинских подразделений в районах Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, бои еще продолжаются, добавили в Генштабе.

Кроме этого, от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, такие как Порозок, Семеновка, Тимофеевка, Великий Прикол и Турья, из РСЗО враг ударил по Великой Писаревке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали в районе Волчанска, бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".