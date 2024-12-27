НАРами били россияне по Харьковщине: где штурмовал враг, рассказали в Генштабе

Сегодня на Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали в районе Волчанска, бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Вражеская авиация ударила неуправляемыми авиационными ракетами по Ветеринарному и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении противник при поддержке штурмовой авиации дважды активно шел на позиции украинских подразделений в районах Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, бои еще продолжаются, добавили в Генштабе.

Кроме этого, от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, такие как Порозок, Семеновка, Тимофеевка, Великий Прикол и Турья, из РСЗО враг ударил по Великой Писаревке.