Скільки військових РФ знищили ЗСУ на півночі Харківщини за добу – дані СОУ

Про бої на півночі Харківщини, обстріли та втрати окупантів, розповіли в ранковому зведенні за 9 січня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 36 ударів дронами-камікадзе та здійснили 375 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – написали ЗСУ.

Втрати ворога за добу такі: 29 убитих, 49 поранених, ще один військовий РФ здався в полон. Крім того, Сили оборони знищили 67 одиниць озброєння та спецтехніки: 12 авто, 48 БПЛА, а також зруйнували 57 укриттів ворога.