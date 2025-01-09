Скільки військових РФ знищили ЗСУ на півночі Харківщини за добу – дані СОУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на півночі Харківщини, обстріли та втрати окупантів, розповіли в ранковому зведенні за 9 січня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 36 ударів дронами-камікадзе та здійснили 375 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – написали ЗСУ.
Втрати ворога за добу такі: 29 убитих, 49 поранених, ще один військовий РФ здався в полон. Крім того, Сили оборони знищили 67 одиниць озброєння та спецтехніки: 12 авто, 48 БПЛА, а також зруйнували 57 укриттів ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 11:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на півночі Харківщини, обстріли та втрати окупантів, розповіли в ранковому зведенні за 9 січня в ОТУВ “Харків”.".