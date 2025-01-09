Сколько военных РФ уничтожили ВСУ на севере Харьковщины за сутки – данные СОУ

О боях на севере Харьковщины, обстрелах и потерях оккупантов, рассказали в утренней сводке за 9 января в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 36 ударов дронами-камикадзе и совершили 375 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – написали в ВСУ.

Потери врага за сутки таковы: 29 убитых, 49 раненых, еще один военный РФ сдался в плен. Кроме того, Силы обороны уничтожили 67 единиц вооружения и спецтехники: 12 авто, 48 БПЛА, а также разрушили 57 укрытий врага.