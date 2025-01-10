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Послуги дружини – $2 тис: на кордоні викрили фейкову сім’ю з Харкова

Суспільство 13:42   10.01.2025
Вікторія Яковенко
Послуги дружини – $2 тис: на кордоні викрили фейкову сім’ю з Харкова Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили харків’ян, які уклали шлюб, щоб чоловік міг виїхати за межі України.

Фейкову сім’ю викрили у пункті пропуску «Краківець», розповіли у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники з’ясували, що 48-річний житель Харкова одружився з 49-річною землячкою, яка має третю групу інвалідності. Вони нібито їхали у Варшаву до доньки чоловіка.

«Однак зʼясувалося, що послуги дружини чоловіку обійшлись у 2 тисячі доларів. Також чоловік пообіцяв придбати зворотний квиток, дати кошти на дрібні витрати та оплатити готель», – розповіли у ДПСУ.

Про псевдоподружжя, яке хотіло незаконно перетнути кордон, співробітники Львівського загону повідомили до Нацполіції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники викрили харків’ян, які уклали шлюб, щоб чоловік міг виїхати за межі України.".