Послуги дружини – $2 тис: на кордоні викрили фейкову сім’ю з Харкова
Фото: ДПСУ
Прикордонники викрили харків’ян, які уклали шлюб, щоб чоловік міг виїхати за межі України.
Фейкову сім’ю викрили у пункті пропуску «Краківець», розповіли у Державній прикордонній службі України.
Прикордонники з’ясували, що 48-річний житель Харкова одружився з 49-річною землячкою, яка має третю групу інвалідності. Вони нібито їхали у Варшаву до доньки чоловіка.
«Однак зʼясувалося, що послуги дружини чоловіку обійшлись у 2 тисячі доларів. Також чоловік пообіцяв придбати зворотний квиток, дати кошти на дрібні витрати та оплатити готель», – розповіли у ДПСУ.
Про псевдоподружжя, яке хотіло незаконно перетнути кордон, співробітники Львівського загону повідомили до Нацполіції.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники викрили харків’ян, які уклали шлюб, щоб чоловік міг виїхати за межі України.".