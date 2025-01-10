Послуги дружини – $2 тис: на кордоні викрили фейкову сім’ю з Харкова

Прикордонники викрили харків’ян, які уклали шлюб, щоб чоловік міг виїхати за межі України.

Фейкову сім’ю викрили у пункті пропуску «Краківець», розповіли у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники з’ясували, що 48-річний житель Харкова одружився з 49-річною землячкою, яка має третю групу інвалідності. Вони нібито їхали у Варшаву до доньки чоловіка.

«Однак зʼясувалося, що послуги дружини чоловіку обійшлись у 2 тисячі доларів. Також чоловік пообіцяв придбати зворотний квиток, дати кошти на дрібні витрати та оплатити готель», – розповіли у ДПСУ.

Про псевдоподружжя, яке хотіло незаконно перетнути кордон, співробітники Львівського загону повідомили до Нацполіції.