Услуги жены — $2 тыс: на границе разоблачили фейковую семью из Харькова
Фото: ГПСУ
Пограничники разоблачили харьковчан, которые заключили брак, чтобы мужчина мог выехать за пределы Украины.
Фейковую семью разоблачили в пункте пропуска «Краковец», рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Пограничники выяснили, что 48-летний житель Харькова женился на 49-летней землячке, имеющей третью группу инвалидности. Они якобы ехали в Варшаву к дочери мужа.
«Однако выяснилось, что услуги жены мужу обошлись в 2 тысячи долларов. Также мужчина пообещал приобрести обратный билет, дать средства на мелкие расходы и оплатить гостиницу», – рассказали в ГПСУ.
О псевдосупругах, которые хотели незаконно пересечь границу, сотрудники Львовского отряда сообщили в Нацполицию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, граница, семья, супруги, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники разоблачили харьковчан, которые заключили брак, чтобы мужчина мог выехать за пределы Украины.".