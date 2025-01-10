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Услуги жены — $2 тыс: на границе разоблачили фейковую семью из Харькова

Общество 13:42   10.01.2025
Виктория Яковенко
Услуги жены — $2 тыс: на границе разоблачили фейковую семью из Харькова Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили харьковчан, которые заключили брак, чтобы мужчина мог выехать за пределы Украины.

Фейковую семью разоблачили в пункте пропуска «Краковец», рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники выяснили, что 48-летний житель Харькова женился на 49-летней землячке, имеющей третью группу инвалидности. Они якобы ехали в Варшаву к дочери мужа.

«Однако выяснилось, что услуги жены мужу обошлись в 2 тысячи долларов. Также мужчина пообещал приобрести обратный билет, дать средства на мелкие расходы и оплатить гостиницу», – рассказали в ГПСУ.

О псевдосупругах, которые хотели незаконно пересечь границу, сотрудники Львовского отряда сообщили в Нацполицию.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники разоблачили харьковчан, которые заключили брак, чтобы мужчина мог выехать за пределы Украины.".