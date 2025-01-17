Під Харковом горіло авто військового: у підпалі підозрюють підлітка (фото)
Правоохоронці повідомили про підозру 15-річному хлопцю, який, ймовірно, разом із товаришем підпалили автомобіль військовослужбовця.
Подія сталась 11 січня в селищі Солоницівка. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 15-річний хлопець разом зі своїм 14-річним товаришем облили легкозаймистою рідиною авто «Nissan X-Trail», який належить військовому, та підпалили його.
Поліцейські встановили, що юнаки діяли на замовлення ворожих спецслужб. Правоохоронці зазначили: хлопцям пообіцяли гроші за виконання «завдання», отриманого від невстановленої особи в мережі «Телеграм».
15-річний хлопець отримав підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.
Також поліцейські збирають докази для притягнення до відповідальності 14-річного товариша підозрюваного.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, поджог, поліція, солоницевка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 15-річному хлопцю, який, ймовірно, разом із товаришем підпалили автомобіль військовослужбовця.".