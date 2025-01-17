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Под Харьковом горело авто военного: в поджоге подозревают подростка (фото)

Общество 15:25   17.01.2025
Виктория Яковенко
Под Харьковом горело авто военного: в поджоге подозревают подростка (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему парню, который, вероятно, вместе с товарищем подожгли автомобиль военнослужащего.

Событие произошло 11 января в поселке Солоницевка. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 15-летний парень вместе со своим 14-летним товарищем облили легковоспламеняющейся жидкостью принадлежащий военному авто «Nissan X-Trail» и подожгли его.

Полицейские установили, что юноши действовали по заказу вражеских спецслужб. Правоохранители отметили: ребятам пообещали деньги за выполнение «задания», полученного от неустановленного лица в Telegram.

15-летний парень получил подозрение по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Также полицейские собирают доказательства для привлечения к ответственности 14-летнего товарища подозреваемого.

поджог в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
поджог в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 15:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему парню, который, вероятно, вместе с товарищем подожгли автомобиль военнослужащего.".