Под Харьковом горело авто военного: в поджоге подозревают подростка (фото)
Правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему парню, который, вероятно, вместе с товарищем подожгли автомобиль военнослужащего.
Событие произошло 11 января в поселке Солоницевка. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 15-летний парень вместе со своим 14-летним товарищем облили легковоспламеняющейся жидкостью принадлежащий военному авто «Nissan X-Trail» и подожгли его.
Полицейские установили, что юноши действовали по заказу вражеских спецслужб. Правоохранители отметили: ребятам пообещали деньги за выполнение «задания», полученного от неустановленного лица в Telegram.
15-летний парень получил подозрение по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
Также полицейские собирают доказательства для привлечения к ответственности 14-летнего товарища подозреваемого.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, поджог, полиция, солоницевка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 15:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему парню, который, вероятно, вместе с товарищем подожгли автомобиль военнослужащего.".