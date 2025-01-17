Синєгубов: по Харкову та області били “Шахедами”, “Молнией” та іншими дронами

Про руйнування та постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині поінформував 17 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, напередодні вранці перші удари прийняв Куп’янський район.

“10:20 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено дах будинку”, – уточнив начальник ХОВА.

Після цього росіяни почали обстрілювати Богодухівський район – у селі Івашки пошкоджений приватний будинок. А внаслідок вечірнього “прильоту” БПЛА о 20:10 у Золочівській громаді спалахнув автомобіль.

“20:57 Харківській р-н, м. Дергачі. Внаслідок збиття 3 БПЛА “Шахед” пошкоджена двоповерхова виробничо-складська будівля”, – написав Синєгубов.

Він також нагадав, що вдень ворог обстріляв Харків. Через влучання безпілотника «Молния-1» пошкоджені п’ять авто. Крім того, постраждали троє чоловіків 44, 46 та 48 років.