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Синєгубов: по Харкову та області били “Шахедами”, “Молнией” та іншими дронами

Події 08:45   17.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: по Харкову та області били “Шахедами”, “Молнией” та іншими дронами Фото: Олена Нагорна

Про руйнування та постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині поінформував 17 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, напередодні вранці перші удари прийняв Куп’янський район.

“10:20 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено дах будинку”, – уточнив начальник ХОВА.

Після цього росіяни почали обстрілювати Богодухівський район – у селі Івашки пошкоджений приватний будинок. А внаслідок вечірнього “прильоту” БПЛА о 20:10 у Золочівській громаді спалахнув автомобіль.

“20:57 Харківській р-н, м. Дергачі. Внаслідок збиття 3 БПЛА “Шахед” пошкоджена двоповерхова виробничо-складська будівля”, – написав Синєгубов.

Він також нагадав, що вдень ворог обстріляв Харків. Через влучання безпілотника «Молния-1» пошкоджені п’ять авто. Крім того, постраждали троє чоловіків 44, 46 та 48 років.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 17 січня: як минула ніч 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 08:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про руйнування та постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині поінформував 17 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".