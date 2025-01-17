Синегубов: по Харькову и области били «Шахедами», «Молнией» и другими дронами

О разрушениях и пострадавших вследствие вражеских ударов по Харьковщине проинформировал утром 17 января начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, накануне утром первые удары принял Купянский район.

«10:20 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела FPV-дроном повреждена крыша дома», – уточнил начальник ХОВА.

После этого россияне начали обстреливать Богодуховский район – в селе Ивашки поврежден частный дом. А вследствие вечернего «прилета» БПЛА в 20:10 в Золочевской громаде загорелся автомобиль.

«20:57 Харьковский р-н, г. Дергачи. В результате убытка 3 БПЛА «Шахед» повреждено двухэтажное производственно-складское здание», – написал Синегубов.

Он также напомнил, что днем враг обстрелял Харьков. Из-за попадания беспилотника «Молния-1» повреждены пять авто. Кроме того, пострадали трое мужчин 44, 46 и 48 лет.