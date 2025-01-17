Новости Харькова — главное за 17 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночью над областью кружили беспилотники: что известно о тревогах на Харьковщине
Ночью тревога в Харькове и области длилась два часа. Она началась в 03:44 – по данным популярных мониторинговых телеграм-каналов, над областью начали летать российские БПЛА. Тем временем украинские защитники сообщили, что дроны кружат и над соседними регионами.
В 05:41 беспилотники начали двигаться на юг.
В 06:42 на Харьковщине прозвучал отбой тревоги (она все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады).
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".