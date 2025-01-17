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Новини Харкова — головне за 17 січня: як минула ніч

Україна 07:05   17.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 17 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Вночі над областю кружляли безпілотники: що відомо про тривоги на Харківщині

Вночі тривога у Харкові та області тривала дві години. Вона розпочалася о 03:44 – за даними популярних моніторингових телеграм-каналів, над областю почали літати російські БПЛА. Тим часом українські захисники повідомили, що дрони кружляють і над сусідніми регіонами. 

О 05:41 безпілотники почали рухатись на південь. 

О 06:42 на Харківщині пролунав відбій тривоги (вона все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади). 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".