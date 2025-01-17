Новини Харкова — головне за 17 січня: як минула ніч

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07:05

Вночі над областю кружляли безпілотники: що відомо про тривоги на Харківщині

Вночі тривога у Харкові та області тривала дві години. Вона розпочалася о 03:44 – за даними популярних моніторингових телеграм-каналів, над областю почали літати російські БПЛА. Тим часом українські захисники повідомили, що дрони кружляють і над сусідніми регіонами.

О 05:41 безпілотники почали рухатись на південь.

О 06:42 на Харківщині пролунав відбій тривоги (вона все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади).