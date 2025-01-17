Новини Харкова — головне за 17 січня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Вночі над областю кружляли безпілотники: що відомо про тривоги на Харківщині
Вночі тривога у Харкові та області тривала дві години. Вона розпочалася о 03:44 – за даними популярних моніторингових телеграм-каналів, над областю почали літати російські БПЛА. Тим часом українські захисники повідомили, що дрони кружляють і над сусідніми регіонами.
О 05:41 безпілотники почали рухатись на південь.
О 06:42 на Харківщині пролунав відбій тривоги (вона все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".