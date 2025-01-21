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Два трамваї у Харкові 22 січня змінять маршрути

Транспорт 17:16   21.01.2025
Олена Нагорна
Два трамваї у Харкові 22 січня змінять маршрути

З 9:30 до 15:30 22 січня у зв’язку з ремонтом колії ходитимуть по-іншому трамваї №12 та 20.

Рух трамваїв буде припинений на вул. Великій Панасівській, у пров. Лосівському, пров. Пискунівському, проїзді Рогатинському, на вул. Клочківській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до узвозу Клочківського, інформує пресслужба міськради з посиланням на департамент будівництва та дорожнього господарства.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – перехрестя вул. Клочківської та узвозу Клочківського – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 17:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 15:30 22 січня у зв’язку з ремонтом колії ходитимуть по-іншому трамваї №12 та 20.".