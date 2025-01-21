Два трамвая в Харькове 22 января изменят маршруты
С 9:30 до 15:30 22 января в связи с ремонтом путей будут ходить по-другому трамваи №12 и 20.
Движение трамваев будет прекращено на ул. Большой Панасовской, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, проезде Рогатинском, на ул. Клочковской, на участке от ул. Евгения Котляра до спуска Клочковского, информирует пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.
В этот период трамваи будут курсировать так:
№12: разворотный круг «Центральный парк» — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера — пр. Независимости — спуск Клочковский — перекресток ул. Клочковской и спуска Клочковского — Новоивановский мост — ул. Большая Панасовская — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;
№20: разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — Новоивановский мост — ул. Большая Панасовская — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: новости Харькова, трамвай, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 17:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 15:30 22 января в связи с ремонтом путей будут ходить по-другому трамваи №12 и 20.".