Два трамвая в Харькове 22 января изменят маршруты

С 9:30 до 15:30 22 января в связи с ремонтом путей будут ходить по-другому трамваи №12 и 20.

Движение трамваев будет прекращено на ул. Большой Панасовской, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, проезде Рогатинском, на ул. Клочковской, на участке от ул. Евгения Котляра до спуска Клочковского, информирует пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№12: разворотный круг «Центральный парк» — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера — пр. Независимости — спуск Клочковский — перекресток ул. Клочковской и спуска Клочковского — Новоивановский мост — ул. Большая Панасовская — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;

№20: разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — Новоивановский мост — ул. Большая Панасовская — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».