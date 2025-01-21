Генштаб: НАРами били по Харківщині, чотири штурми – на Куп’янському напрямку
Фото: ОТУВ “Харків”
На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Однак, ворог завдав авіаудару НАРами по Вовчанських Хуторах.
Чотири штурми РФ зупинили українські захисники поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової та Нової Кругляківки на Куп’янському напрямку. Під авіаударом опинилась Глушківка.
«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 55», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".