Генштаб: НАРы били по Харьковщине, четыре штурма – на Купянском направлении
Фото: ОТГВ «Харьков»
На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Однако враг нанес авиаудар НАРами по Волчанским Хуторам.
Четыре штурма РФ остановили украинские защитники вблизи Двуречной, Петропавловки, Лозовой и Новой Кругляковки на Купянском направлении. Под авиаударом оказалась Глушковка.
«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 55», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".