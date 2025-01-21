Генштаб: НАРы били по Харьковщине, четыре штурма – на Купянском направлении

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Однако враг нанес авиаудар НАРами по Волчанским Хуторам.

Четыре штурма РФ остановили украинские защитники вблизи Двуречной, Петропавловки, Лозовой и Новой Кругляковки на Купянском направлении. Под авиаударом оказалась Глушковка.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 55», — отметили в Генштабе.