Денис Парамонов передав харківській лікарні обладнання для діагностики серця

Міська клінічна лікарня №8 міста Харкова отримала від Фонду Дениса Парамонова сучасний портативний електрокардіограф, що був вкрай потрібен медичному закладу.

Про це йдеться на сайті фонду.

Після звернення керівництва міської клінічної лікарні №8 Харкова Фонд Дениса Парамонова оперативно відгукнувся на прохання, подарувавши закладу охорони здоров’я портативний електрокардіограф. Цей пристрій значно покращить роботу лікарів, які надають допомогу пацієнтам із серйозними серцевими захворюваннями. Завдяки тому, що електрокардіограф працює, як від мережі так і від батарейок, кардіограму можна буде робити в будь-яких умовах.

“Саме такий пристрій просили керівники лікарні №8 і ми задовольнили їхнє прохання, адже наразі цей медзаклад обслуговує не лише харків’ян, але й пацієнтів, які вимушено залишили свої домівки в інших регіонах країни. Це створює додаткове навантаження на лікарню і ми не могли залишитися осторонь цих проблем, — наголосив меценат Денис Парамонов. — Портативний електрокардіограф допоможе лікарям швидко та точно ставити діагноз пацієнтам, а це запорука подальшого якісного лікування”.

У свою чергу директорка Харківської міської клінічної лікарні №8 Ольга Романенко розповіла, що вже не перший раз медзаклад отримує благодійну допомогу від Фонду Дениса Парамонова.

“Цього разу нам подарували електрокардіограф, що дуже потрібен в кардіологічному відділенні. Дуже вдячні за це”, — зазначила Ольга Романенко.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Фонд Дениса Парамонова на прохання керівництва міської клінічної лікарні №8 у Харкові подарував медичному закладу однокамерний тимчасовий кардіостимулятор та два електроди біполярних для тимчасової кардіостимуляції. Загальна вартість цих апаратів — майже 200 тис грн. Це медичне обладнання в прямому сенсі слова врятує сотні життів, адже тимчасовий кардіостимулятор використовується для відновлення ритму після інфарктів міокарду та під час кардіохірургічних операцій.

Також Фонд Дениса Парамонова зробив ремонт в укритті Регіонального клінічного центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям “Гіппократ”, що дозволить проводити реабілітацію для дітей навіть під час повітряних тривог. Крім цього, Центр отримав від Фонду інтерактивну дошку для впровадження новітніх методик під час роботи з дітьми, які мають різноманітні вроджені вади.