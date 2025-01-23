Денис Парамонов передал больнице Харькова оборудование для диагностики сердца

Городская клиническая больница №8 города Харькова получила от Фонда Дениса Парамонова современный портативный электрокардиограф, в котором крайне нуждалось медицинское учреждение.

Об этом говорится на сайте фонда.

После обращения руководства городской клинической больницы №8 Харькова Фонд Дениса Парамонова оперативно откликнулся на просьбу, подарив заведению здравоохранения портативный электрокардиограф. Это устройство значительно улучшит работу врачей, оказывающих помощь пациентам с серьезными сердечными заболеваниями. Благодаря тому, что электрокардиограф работает как от сети так и от батареек, кардиограмму можно будет делать в любых условиях.

«Именно такое устройство просили руководители больницы №8 и мы удовлетворили их просьбу, ведь сейчас это медучреждение обслуживает не только харьковчан, но и пациентов, вынужденно покинувших свои дома в других регионах страны. Это создает дополнительную нагрузку на больницу и мы не могли остаться в стороне от этих проблем, — отметил меценат Денис Парамонов. — Портативный электрокардиограф поможет врачам быстро и точно ставить диагноз пациентам, а это залог дальнейшего качественного лечения».

В свою очередь директор Харьковской городской клинической больницы №8 Ольга Романенко рассказала, что уже не первый раз медучреждение получает благотворительную помощь от Фонда Дениса Парамонова.

«На этот раз нам подарили электрокардиограф, который очень нужен в кардиологическом отделении. Очень благодарны за это», — отметила Ольга Романенко.

Напомним, в начале декабря 2024 года Фонд Дениса Парамонова по просьбе руководства городской клинической больницы №8 в Харькове подарил медицинскому учреждению однокамерный временный кардиостимулятор и два биполярных электрода для временной кардиостимуляции. Общая стоимость этих аппаратов – почти 200 тыс грн. Это медицинское оборудование в прямом смысле слова спасет сотни жизней, ведь временный кардиостимулятор используется для восстановления ритма после инфарктов миокарда и кардиохирургических операций.

Также Фонд Дениса Парамонова сделал ремонт в укрытии Регионального клинического центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ», что позволит реабилитировать детей даже во время воздушных тревог. Кроме того, Центр получил от Фонда интерактивную доску для внедрения новейших методов во время работы с детьми, имеющими разнообразные врожденные пороки.