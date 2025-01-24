У метро Харкова почнують діяти нові графіки руху у вихідні: що зміниться
Фото: КП “Харківський метрополітен”
З суботи, 25 січня, на усіх трьох лініях харківського метро почнуть діяти оновлені графіки руху поїздів у вихідні.
«Зміни торкнулися відправлень поїздів після 21 години», – зазначили у КП «Харківський метрополітен».
Оновлені графіки руху поїздів будуть доступні на офіційному сайті КП та у чат-боті «Харків – твій дім».
Нагадаємо, з 15 січня, на усіх трьох лініях харківської підземки почали діяти оновлені графіки руху поїздів. Як зазначили у КП, зміни внесли на прохання пасажирів та для поліпшення комфорту користування підземкою.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: графики, КП "Харьковский метрополитен", метро, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 15:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З суботи, 25 січня, на усіх трьох лініях харківського метро почнуть діяти оновлені графіки руху поїздів у вихідні.".