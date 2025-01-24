Live
  • Пт 24.01.2025
  • Харків  +0°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

У метро Харкова почнують діяти нові графіки руху у вихідні: що зміниться

Транспорт 15:28   24.01.2025
Вікторія Яковенко
У метро Харкова почнують діяти нові графіки руху у вихідні: що зміниться Фото: КП “Харківський метрополітен”

З суботи, 25 січня, на усіх трьох лініях харківського метро почнуть діяти оновлені графіки руху поїздів у вихідні.

«Зміни торкнулися відправлень поїздів після 21 години», – зазначили у КП «Харківський метрополітен».

Оновлені графіки руху поїздів будуть доступні на офіційному сайті КП та у чат-боті «Харків – твій дім».

Нагадаємо, з 15 січня, на усіх трьох лініях харківської підземки почали діяти оновлені графіки руху поїздів. Як зазначили у КП, зміни внесли на прохання пасажирів та для поліпшення комфорту користування підземкою.

Читайте також: ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Провал оборони Харківщини: Галушкін каже, що готовий воювати як солдат
Провал оборони Харківщини: Галушкін каже, що готовий воювати як солдат
24.01.2025, 15:59
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
24.01.2025, 13:03
У метро Харкова почнують діяти нові графіки руху у вихідні: що зміниться
У метро Харкова почнують діяти нові графіки руху у вихідні: що зміниться
24.01.2025, 15:28
Зіткнулася з авто та поїхала – патрульні знайшли горе-водійку в Харкові
Зіткнулася з авто та поїхала – патрульні знайшли горе-водійку в Харкові
24.01.2025, 14:50
50-річного священника судитимуть у Харкові: підозрюють в роботі на РФ
50-річного священника судитимуть у Харкові: підозрюють в роботі на РФ
24.01.2025, 14:16
Посилити роботу груп оповіщення ТЦК хочуть у Харківському районі: подробиці
Посилити роботу груп оповіщення ТЦК хочуть у Харківському районі: подробиці
24.01.2025, 13:43

Новини за темою:

12:36
У метро Харкова – нові графіки руху поїздів: де їх подивитись
21:00
Дописи про графіки вимкнення газу, зокрема на Харківщині: РНБО – чому це фейк
21:48
Відключення електроенергії 8 грудня: коли на Харківщині не буде світла
13:19
На Харківщині скасували графіки аварійних відключень: коли дадуть світло
07:09
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго

Ви читали новину: «У метро Харкова почнують діяти нові графіки руху у вихідні: що зміниться»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 15:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З суботи, 25 січня, на усіх трьох лініях харківського метро почнуть діяти оновлені графіки руху поїздів у вихідні.".