У метро Харкова почнують діяти нові графіки руху у вихідні: що зміниться

З суботи, 25 січня, на усіх трьох лініях харківського метро почнуть діяти оновлені графіки руху поїздів у вихідні.

«Зміни торкнулися відправлень поїздів після 21 години», – зазначили у КП «Харківський метрополітен».

Оновлені графіки руху поїздів будуть доступні на офіційному сайті КП та у чат-боті «Харків – твій дім».

Нагадаємо, з 15 січня, на усіх трьох лініях харківської підземки почали діяти оновлені графіки руху поїздів. Як зазначили у КП, зміни внесли на прохання пасажирів та для поліпшення комфорту користування підземкою.