В метро Харькова начнут действовать новые графики движения в выходные
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
С субботы, 25 января, на всех трех линиях харьковского метро начнут действовать обновленные графики движения поездов в выходные.
«Изменения коснулись отправлений поездов после 21 часа», – отметили в КП «Харьковский метрополитен».
Обновленные графики движения поездов будут доступны на официальном сайте КП и в чат-боте «Харьков – твой дом».
Напомним, с 15 января на всех трех линиях харьковской подземки начали действовать обновленные графики движения поездов. Как отметили в КП, изменения внесли по просьбам пассажиров и для улучшения комфорта пользования подземкой.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: графики, КП "Харьковский метрополитен", метро, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 15:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С субботы, 25 января, на всех трех линиях харьковского метро начнут действовать обновленные графики движения поездов в выходные.".