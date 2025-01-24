В метро Харькова начнут действовать новые графики движения в выходные

С субботы, 25 января, на всех трех линиях харьковского метро начнут действовать обновленные графики движения поездов в выходные.

«Изменения коснулись отправлений поездов после 21 часа», – отметили в КП «Харьковский метрополитен».

Обновленные графики движения поездов будут доступны на официальном сайте КП и в чат-боте «Харьков – твой дом».

Напомним, с 15 января на всех трех линиях харьковской подземки начали действовать обновленные графики движения поездов. Как отметили в КП, изменения внесли по просьбам пассажиров и для улучшения комфорта пользования подземкой.