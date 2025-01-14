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В метро Харькова — новые графики движения поездов: где их посмотреть

Общество 12:36   14.01.2025
Виктория Яковенко
В метро Харькова — новые графики движения поездов: где их посмотреть Фото: КП «Харьковский метрополитен»

С завтрашнего дня, 15 января, на всех трех линиях харьковской подземки начнут действовать обновленные графики движения поездов.

«Изменения были внесены по просьбам пассажиров и для улучшения комфорта пользования подземкой», — отметили в КП «Харьковский метрополитен».

В частности, в новых графиках улучшили синхронизацию прибытия и отбытия поездов на пересадочном узле «Госпром» – «Университет» Алексеевской и Салтовской линий, пояснили в КП.

Обновленные графики движения поездов будут доступны на официальном сайте КП и в чат-боте «Харьков – твой дом».

Ранее в Харькове покрасили в новые цвета один из поездов в метрополитене, сообщила пресс-служба горсовета. А директор департамента строительства и путевого хозяйства Дмитрий Липовой объяснил: весь муниципальный транспорт Харькова постепенно должен привести к единому стандарту. Главным цветом станет красный. Новость сразу вызвала неоднозначную реакцию соцсетей. Отменяйте «зраду» – с таким призывом к харьковчанам обратился депутат горсовета Дмитрий Булах. Депутат заявил, что над цветовым решением гортранспорта еще работают, и никто сейчас массово ничего перекрашивать не будет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С завтрашнего дня, 15 января, на всех трех линиях харьковской подземки начнут действовать обновленные графики движения поездов.".