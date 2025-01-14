У метро Харкова – нові графіки руху поїздів: де їх подивитись
Відзавтра, 15 січня, на усіх трьох лініях харківської підземки почнуть діяти оновлені графіки руху поїздів.
«Зміни було внесено на прохання пасажирів та для поліпшення комфорту користування підземкою», – зазначили в КП «Харківський метрополітен».
Зокрема, у нових графіках поліпшили синхронізацію прибуття та відбуття поїздів на пересадочному вузлі «Держпром» – «Університет» Олексіївської та Салтівської ліній, пояснили у КП.
Оновлені графіки руху поїздів будуть доступні на офіційному сайті КП та у чат-боті «Харків – твій дім».
Раніше у Харкові пофарбували в нові кольори один із потягів у метрополітені, повідомила пресслужба міськради. А директор департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий пояснив: весь муніципальний транспорт Харкова поступово мають привести до єдиного стандарту. Провідним кольором стане червоний. Новина одразу викликала неоднозначну реакцію соцмереж. Відміняйте «зраду» – з таким закликом до харків’ян звернувся депутат міськради Дмитро Булах. Депутат заявив, що над кольоровим рішенням міськтранспорту ще працюють і ніхто зараз масово нічого перефарбовувати не буде.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: графики, метро, поезда, рух, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відзавтра, 15 січня, на усіх трьох лініях харківської підземки почнуть діяти оновлені графіки руху поїздів.".