За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі
Фото: ГУНП в Харківській області
Наслідки ворожих обстрілів Куп’янського району впродовж двох днів опублікували правоохоронці.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, окупанти застосували міномети, авіацію та БпЛА. Знищили та пошкодили понад 80 житлових будинків.
Зокрема, 26 січня по Куп’янську вдарила ФАБ-500 з УМПК. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 1930 та 1962 років народження. Сьогодні їхні тіла деблокували з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи завершені.
27 січня армія РФ обстріляла село Кіндрашівка. Поранення отримала 61-річна жінка. З вибуховими пораненнями її шпиталізували.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, які спричинили загибель людини) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ворожих обстрілів Куп’янського району впродовж двох днів опублікували правоохоронці.".