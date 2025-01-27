Live
  • Пн 27.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.92

За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі

Події 16:20   27.01.2025
Вікторія Яковенко
За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі Фото: ГУНП в Харківській області

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янського району впродовж двох днів опублікували правоохоронці.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, окупанти застосували міномети, авіацію та БпЛА. Знищили та пошкодили понад 80 житлових будинків.

Зокрема, 26 січня по Куп’янську вдарила ФАБ-500 з УМПК. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 1930 та 1962 років народження. Сьогодні їхні тіла деблокували з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

27 січня армія РФ обстріляла село Кіндрашівка. Поранення отримала 61-річна жінка. З вибуховими пораненнями її шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, які спричинили загибель людини) ККУ.

обстрел купянщины
Фото: ГУНП в Харківській області
обстрел Купянщины
Фото: ГУНП в Харківській області
обстрел Купянщины
Фото: ГУНП в Харківській області
обстрел Купянщины
Фото: ГУНП в Харківській області
обстрел купянщины
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Ворог скинув сім КАБів на Куп’янськ, під завалами можуть бути люди – Беседін

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Жінку поранено внаслідок обстрілу росіян по селу на Харківщині
Жінку поранено внаслідок обстрілу росіян по селу на Харківщині
27.01.2025, 17:39
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
27.01.2025, 16:07
Жінки у Харкові масово вчаться водити: права їм видають у метро (відео)
Жінки у Харкові масово вчаться водити: права їм видають у метро (відео)
27.01.2025, 17:10
Смертельна ДТП з харківської блогеркою: водій Lexus отримав підозру
Смертельна ДТП з харківської блогеркою: водій Lexus отримав підозру
27.01.2025, 16:50
За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі
За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі
27.01.2025, 16:20
Три роки онлайн: чи вчаться школярі Харкова гірше за однолітків (відео)
Три роки онлайн: чи вчаться школярі Харкова гірше за однолітків (відео)
27.01.2025, 13:47

Новини за темою:

16:20
Ситуація на Куп’янщині: чим б’є ворог, куди важко доставляти «гуманітарку»
15:04
На Куп’янщині знову розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
08:02
“Це справжній терор”: Беседін про добу в Куп’янській громаді
13:39
Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
16:20
Дрон РФ влучив біля авто поліції на Куп’янщині: які травми отримали копи

Ви читали новину: «За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ворожих обстрілів Куп’янського району впродовж двох днів опублікували правоохоронці.".