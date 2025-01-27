За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янського району впродовж двох днів опублікували правоохоронці.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, окупанти застосували міномети, авіацію та БпЛА. Знищили та пошкодили понад 80 житлових будинків.

Зокрема, 26 січня по Куп’янську вдарила ФАБ-500 з УМПК. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 1930 та 1962 років народження. Сьогодні їхні тіла деблокували з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

27 січня армія РФ обстріляла село Кіндрашівка. Поранення отримала 61-річна жінка. З вибуховими пораненнями її шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, які спричинили загибель людини) ККУ.