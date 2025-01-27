Тіла двох жінок знайшли під завалами у Куп’янську (доповнено)
Про те, що у Куп’янську зросла кількість жертв унаслідок масованого авіаобстрілу міста, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Доповнено о 10:59. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив, що напередодні ворог застосував ФАБ-500 по Куп’янську о 14:18.
“З-під завалів деблоковано тіла двох загиблих жінок віком 95 та 62 років“, – написали у прокуратурі.
Нагадаємо, що росіяни почали обстрілювати Куп’янськ напередодні вдень, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що ворог б’є КАБами – пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач. Увечері рятувальники виявили у пошкодженому будинку 86-річну постраждалу – жінка отримала вибухове поранення та перелом, її госпіталізували. Продовжувати розбір завалів працівники ДСНС не змогли через постійні обстріли.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 10:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у Куп’янську зросла кількість жертв унаслідок масованого авіаобстрілу міста, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".