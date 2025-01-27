Live
  • Пн 27.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.92

Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)

Происшествия 10:59   27.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)

О том, что в Купянске возросло количество жертв вследствие массированного авиаобстрела города, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Дополнено в 10:59. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что накануне враг применил ФАБ-500 по Купянску в 14:18.

«Из-под завалов деблокированы тела двух погибших женщин в возрасте 95 и 62 лет», – написали в прокуратуре.

Напомним, о том, что россияне начали обстреливать Купянск, накануне днем сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что враг бьет КАБами – повреждены частные дома и линии электропередач. Вечером спасатели обнаружили в поврежденном доме 86-летнюю пострадавшую – женщина получила взрывное ранение и перелом, ее госпитализировали. Продолжать разбор завалов работники ГСЧС не смогли из-за постоянных обстрелов.

Читайте также: Россияне скинули семь КАБов на Купянск, под завалами могут быть люди — Беседин

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС
27.01.2025, 07:42
Новости Харькова — главное за 27 января: раненые, пожар под Харьковом
Новости Харькова — главное за 27 января: раненые, пожар под Харьковом
27.01.2025, 10:54
РФ подняла триколор: в ISW заявили об успехах врага на Боровском направлении
РФ подняла триколор: в ISW заявили об успехах врага на Боровском направлении
27.01.2025, 07:28
Кто будет восстанавливать Украину после войны кроме украинцев
Кто будет восстанавливать Украину после войны кроме украинцев
27.01.2025, 09:17
«Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения
«Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения
27.01.2025, 10:10
Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)
Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)
27.01.2025, 10:59

Новости по теме:

09:04
БПЛА «Куб» сбили на Харьковщине – о последствиях рассказал Синегубов
07:42
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС
08:47
Ночью прилетело по Мерефянской громаде – повреждена линия электросетей
08:17
Генштаб: россияне наступали на севере области и атаковали на Купянщине
08:00
Повреждены дома, хозпостройки, возник пожар: ГСЧС о результатах удара БПЛА

Вы читали новость: «Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 10:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Купянске возросло количество жертв вследствие массированного авиаобстрела города, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".