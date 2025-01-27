Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)
О том, что в Купянске возросло количество жертв вследствие массированного авиаобстрела города, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Дополнено в 10:59. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что накануне враг применил ФАБ-500 по Купянску в 14:18.
«Из-под завалов деблокированы тела двух погибших женщин в возрасте 95 и 62 лет», – написали в прокуратуре.
Напомним, о том, что россияне начали обстреливать Купянск, накануне днем сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что враг бьет КАБами – повреждены частные дома и линии электропередач. Вечером спасатели обнаружили в поврежденном доме 86-летнюю пострадавшую – женщина получила взрывное ранение и перелом, ее госпитализировали. Продолжать разбор завалов работники ГСЧС не смогли из-за постоянных обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 10:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Купянске возросло количество жертв вследствие массированного авиаобстрела города, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".