Тела двух женщин нашли под завалами в Купянске (дополнено)

О том, что в Купянске возросло количество жертв вследствие массированного авиаобстрела города, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Дополнено в 10:59. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что накануне враг применил ФАБ-500 по Купянску в 14:18.

«Из-под завалов деблокированы тела двух погибших женщин в возрасте 95 и 62 лет», – написали в прокуратуре.

Напомним, о том, что россияне начали обстреливать Купянск, накануне днем сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что враг бьет КАБами – повреждены частные дома и линии электропередач. Вечером спасатели обнаружили в поврежденном доме 86-летнюю пострадавшую – женщина получила взрывное ранение и перелом, ее госпитализировали. Продолжать разбор завалов работники ГСЧС не смогли из-за постоянных обстрелов.