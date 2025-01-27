За два дня ВС РФ повредили 80 домов на Купянщине, есть погибшие и пострадавшие
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия вражеских обстрелов Купянского района в течение двух дней опубликовали правоохранители.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, оккупанты применили минометы, авиацию и БпЛА. Уничтожили и повредили более 80 жилых домов.
В частности, 26 января по Купянску ударила ФАБ-500 из УМПК. В результате обстрела погибли две женщины 1930 и 1962 годов рождения. Сегодня их тела деблокировали из-под завалов. Аварийно-спасательные работы завершены.
27 января армия РФ обстреляла село Кондрашовка. Ранение получила 61-летняя женщина. Со взрывными ранениями ее госпитализировали.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, повлекшие гибель человека) УКУ.
Читайте также: Россияне скинули семь КАБов на Купянск, под завалами могут быть люди — Беседин
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянщина, Нацполиция, обстрел, погибли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За два дня ВС РФ повредили 80 домов на Купянщине, есть погибшие и пострадавшие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеских обстрелов Купянского района в течение двух дней опубликовали правоохранители.".