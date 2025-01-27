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За два дня ВС РФ повредили 80 домов на Купянщине, есть погибшие и пострадавшие

Происшествия 16:20   27.01.2025
Виктория Яковенко
За два дня ВС РФ повредили 80 домов на Купянщине, есть погибшие и пострадавшие Фото: ГУНП в Харьковской области

Последствия вражеских обстрелов Купянского района в течение двух дней опубликовали правоохранители.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, оккупанты применили минометы, авиацию и БпЛА. Уничтожили и повредили более 80 жилых домов.

В частности, 26 января по Купянску ударила ФАБ-500 из УМПК. В результате обстрела погибли две женщины 1930 и 1962 годов рождения. Сегодня их тела деблокировали из-под завалов. Аварийно-спасательные работы завершены.

27 января армия РФ обстреляла село Кондрашовка. Ранение получила 61-летняя женщина. Со взрывными ранениями ее госпитализировали.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, повлекшие гибель человека) УКУ.

обстрел купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
обстрел Купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
обстрел Купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
обстрел Купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
обстрел купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеских обстрелов Купянского района в течение двух дней опубликовали правоохранители.".