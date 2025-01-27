За два дня ВС РФ повредили 80 домов на Купянщине, есть погибшие и пострадавшие

Последствия вражеских обстрелов Купянского района в течение двух дней опубликовали правоохранители.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, оккупанты применили минометы, авиацию и БпЛА. Уничтожили и повредили более 80 жилых домов.

В частности, 26 января по Купянску ударила ФАБ-500 из УМПК. В результате обстрела погибли две женщины 1930 и 1962 годов рождения. Сегодня их тела деблокировали из-под завалов. Аварийно-спасательные работы завершены.

27 января армия РФ обстреляла село Кондрашовка. Ранение получила 61-летняя женщина. Со взрывными ранениями ее госпитализировали.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, повлекшие гибель человека) УКУ.