Жінку поранено внаслідок обстрілу росіян по селу на Харківщині

Попередньо росіяни били по селу Кіндрашівка Куп’янського району з РСЗВ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

27 січня російські військові обстріляли село Кіндрашівку. 61-річна жінка зазнала поранень, її ушпиталили.

У селі пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, за два дні росіяни пошкодили 80 будинків на Куп’янщині. 26 січня по Куп’янську вдарила ФАБ-500 з УМПК. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 1930 та 1962 років народження.