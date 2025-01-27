Жінку поранено внаслідок обстрілу росіян по селу на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Попередньо росіяни били по селу Кіндрашівка Куп’янського району з РСЗВ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
27 січня російські військові обстріляли село Кіндрашівку. 61-річна жінка зазнала поранень, її ушпиталили.
У селі пошкоджені житлові будинки.
Нагадаємо, за два дні росіяни пошкодили 80 будинків на Куп’янщині. 26 січня по Куп’янську вдарила ФАБ-500 з УМПК. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 1930 та 1962 років народження.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ранена, рсзо, село, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 17:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо росіяни били по селу Кіндрашівка Куп’янського району з РСЗВ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".