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Женщина ранена из-за ударов российского РСЗО по селу на Харьковщине

Происшествия 17:39   27.01.2025
Оксана Якушко
Женщина ранена из-за ударов российского РСЗО по селу на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

Предварительно, россияне били по селу Кондрашовка Купянского района из РСЗО, сообщила Харьковская областная прокуратура.

27 января российские военные обстреляли село Кондрашовку. 61-летняя женщина получила ранения, ее упросили.

В селе повреждены жилые дома.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, россияне били по селу Кондрашовка Купянского района из РСЗО, сообщила Харьковская областная прокуратура.".