Женщина ранена из-за ударов российского РСЗО по селу на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Предварительно, россияне били по селу Кондрашовка Купянского района из РСЗО, сообщила Харьковская областная прокуратура.
27 января российские военные обстреляли село Кондрашовку. 61-летняя женщина получила ранения, ее упросили.
В селе повреждены жилые дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ранена, рсзо, село, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 17:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, россияне били по селу Кондрашовка Купянского района из РСЗО, сообщила Харьковская областная прокуратура.".