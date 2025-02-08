«Вже налічуємо сотнями» – Беседін про атаки ворожих дронів на Куп’янщину

Критичною назвав ситуацію в Куп’янській громаді начальник місцевої міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері «Суспільне. Студія». Зазначив: ворог активно б’є, зокрема, дронами.

«Особливо це стосується FPV-дронів та БпЛА «Молния», які вже налічуємо не десятками, а можна сказати сотнями по території громади. Під ударом логістичні шляхи, це критична інфраструктура, це соціальна інфраструктура, це звичайні житлові будинки, це швидка допомога, комунальні служби», – розповів Беседін.

Він зазначив, що наразі у громаді залишаються 3100 мешканців. За його словами, люди відмовляють виїжджати.

«Поки є можливість, виїжджайте. Ми зробимо все для того, щоб вас підтримати. Будемо поруч до того моменту, поки не повернемося додому в нашу громаду, відновлювати та відбудовувати», – сказав Беседін.

Він розповів і про ситуацію на фронті поблизу Куп’янська.

«З усіх боків ворог підтискає, намагається вийти на ті рубежі, які їм поставило командування. Хочу зазначити, що з початку деокупації, з 2022 року, у них є бажання знову захопити Куп’янськ. Насправді їм цього не вдається. Є певні локаційні успіхи, які пов’язані з великою чисельністю, з великою кількістю техніки, авіації, але якими втратами. Шаленими втратами вдаються ці метри нашої землі, наші хлопці і дівчата героїчно відстоюють. Я впевнений, що ворогу не вдасться захопити ні місто Куп’янськ, ні інші населені пункти Куп’янської громади», – підкреслив Беседін.