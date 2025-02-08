«Уже насчитываем сотнями» — Беседин об атаках вражеских дронов на Купянщину
Критической назвал ситуацию в Купянской громаде начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин в эфире «Суспільне. Студія». Отметил: враг активно бьет, в частности, дронами.
«Особенно это касается FPV-дронов и БпЛА «Молния», которые уже насчитываем не десятками, а можно сказать сотнями по территории громады. Под ударом логистические пути это критическая инфраструктура, это социальная инфраструктура, это обычные жилые дома, это скорая помощь, коммунальные службы», — рассказал Беседин.
Он отметил, что сейчас в громаде остаются 3100 жителей. По его словам, люди отказывают выезжать.
«Пока есть возможность, выезжайте. Мы сделаем все, чтобы вас поддержать. Будем рядом до того момента, пока не вернемся домой в нашу громаду», — сказал Беседин.
Он рассказал и о ситуации на фронте вблизи Купянска.
«Со всех сторон враг поджимает, пытается выйти на те рубежи, которые им поставило командование. Хочу отметить, что с начала деоккупации, с 2022 года, у них есть желание снова захватить Купянск. На самом деле им это не удается. Есть определенные локационные успехи, связанные с большой численностью, с большим количеством техники, авиации, но какими потерями. Безумными потерями даются эти метры нашей земли, наши ребята героически отстаивают. Я уверен, что врагу не удастся захватить ни город Купянск, ни другие населенные пункты Купянской громады», — подчеркнул Беседин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Андрей Беседин, атаки, дрони, дроны, купянск, Купянская громада;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 15:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Критической назвал ситуацию в Купянской громаде начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин в эфире «Суспільне. Студія».".