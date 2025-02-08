«Уже насчитываем сотнями» — Беседин об атаках вражеских дронов на Купянщину

Критической назвал ситуацию в Купянской громаде начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин в эфире «Суспільне. Студія». Отметил: враг активно бьет, в частности, дронами.

«Особенно это касается FPV-дронов и БпЛА «Молния», которые уже насчитываем не десятками, а можно сказать сотнями по территории громады. Под ударом логистические пути это критическая инфраструктура, это социальная инфраструктура, это обычные жилые дома, это скорая помощь, коммунальные службы», — рассказал Беседин.

Он отметил, что сейчас в громаде остаются 3100 жителей. По его словам, люди отказывают выезжать.

«Пока есть возможность, выезжайте. Мы сделаем все, чтобы вас поддержать. Будем рядом до того момента, пока не вернемся домой в нашу громаду», — сказал Беседин.

Он рассказал и о ситуации на фронте вблизи Купянска.

«Со всех сторон враг поджимает, пытается выйти на те рубежи, которые им поставило командование. Хочу отметить, что с начала деоккупации, с 2022 года, у них есть желание снова захватить Купянск. На самом деле им это не удается. Есть определенные локационные успехи, связанные с большой численностью, с большим количеством техники, авиации, но какими потерями. Безумными потерями даются эти метры нашей земли, наши ребята героически отстаивают. Я уверен, что врагу не удастся захватить ни город Купянск, ни другие населенные пункты Купянской громады», — подчеркнул Беседин.